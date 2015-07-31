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    • В Волгограде к ЧМ-2018 реконструируют три тренировочных поля за 387 млн рублей

    В Волгограде к ЧМ-2018 реконструируют три тренировочных поля за 387 млн рублей

    Три тренировочных поля в Волгограде будут реконструированы к ЧМ-2018: стадион «Зенит», площадка ВГАФК и поле загородного спортклуба «Олимпия».

    По сообщению источника, для реконструкции «Зенита» потребуется 134,3 миллиона рублей. 94 из них будет выделено из федерального бюджета, 21 – из областного и 19,3 – из муниципального. Реконструкция начнется в марте 2016, а завершится в мае 2018 года.

    Полностью за счет федеральной казны планируется провести обновление тренировочной площадки ВГАФК. Стоимость реализации проекта составляет 134,4 миллиона рублей.

    Тренировочное поле «Олимпия» будет подготовлено за счет внебюджетных средств. Стоимость составит около 119 миллионов.

    Напомним, что в Волгограде также идет строительство «Арены Победа», который примет матчи ЧМ-2018.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 10:16
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    Комментарии (13)
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    ИГРОЧИШКА
    1438332357
    ПУСТЬ РОТОР РЕКОНСТРУИРУЮТ,А ТО ВСЯКИЕ ЗИНИТЫ МИЛЛИОНЫ НАРОДНОГО БАБЛА ТРАТЯТ ,А ТАКИЕ КЛУБЫ С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ ИСЧЕЗАЮТ!
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    Svr34
    1438332603
    Зенит реконструируют 100% не для футбола, а для лёгкой отлетеки и её величества, исенбаихи, она чем то похожа мозгом на псаки, хоть и чемпионка
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    Valar Morghulis
    1438333861
    Утырки, верните Ротор. город принимает ЧМ, а в этом городе нету футбольной команды. Такого еще в истории футбола не было. Позорище какое. Зачем тогда нужен стадион Победа? Что бы провести два матча ЧМ и все что ли? Для кого?Для кого реконструируют эти поля, не пойму? Футбола нету в городе. Распилили, разделили, разворовали и ни одного не посадили, не привлекли, за то что вогнали в долг команду и в итоге просто убили футбол в Волгограде.
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    rifcenter вернулся
    1438335436
    А на Ротор денег нет!!! Такой коуб про[Соблюдайте правила ]и
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    sir_Alex
    1438336342
    Кто-то неплохо поднимет
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    aseke25
    1438338557
    .
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    spartach091
    1438340973
    мда,даже если захотеть в Олимпию стоко бабла не влезет
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    MK-42
    1438343648
    у них Ротор загнулся,а они стадионы ремонтируют
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    Randy Ram
    1438349301
    Да...когда кому то надо, деньги находят...а на Ротор не смогли...двуличные шафки
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    ologreds
    1694997509
    numo437299
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