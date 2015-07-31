В Волгограде к ЧМ-2018 реконструируют три тренировочных поля за 387 млн рублей

Три тренировочных поля в Волгограде будут реконструированы к ЧМ-2018: стадион «Зенит», площадка ВГАФК и поле загородного спортклуба «Олимпия».



По сообщению источника, для реконструкции «Зенита» потребуется 134,3 миллиона рублей. 94 из них будет выделено из федерального бюджета, 21 – из областного и 19,3 – из муниципального. Реконструкция начнется в марте 2016, а завершится в мае 2018 года.



Полностью за счет федеральной казны планируется провести обновление тренировочной площадки ВГАФК. Стоимость реализации проекта составляет 134,4 миллиона рублей.



Тренировочное поле «Олимпия» будет подготовлено за счет внебюджетных средств. Стоимость составит около 119 миллионов.



Напомним, что в Волгограде также идет строительство «Арены Победа», который примет матчи ЧМ-2018.



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