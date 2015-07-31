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    • Де Лаурентис: «Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу»

    Де Лаурентис: «Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что никогда не думал о продаже нападающего Гонсало Игуаина.

    Недавно глава неаполитанского клуба в шутку сказал, что надеется на трансфер аргентинского форварда за 90 миллионов евро, на которые команду можно усилить восемью новыми футболистами. Некоторые СМИ восприняли эту шутку серьезно и выдали за правдивую информацию.

    «Мысль о продаже Игуаина не посещала меня ни разу. Я не просто так добился того, чтобы в его контракте была прописана очень высокая сумма отступных (а именно – 94,736 миллиона евро). Мало у кого есть такие деньги», – цитирует Де Лаурентиса источник.

    «Бомбардир» дарит подарки

    Источник: Corrieredellosport

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    31.07.2015 09:30
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    Комментарии (5)
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    sir_Alex
    1438325018
    Его вообще посещают мысли?
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    ПСЖ купи Месси
    1438330769
    ну и печально это
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    АГРОГЛОР
    1438341961
    Игуаин: "Мысль о завершении карьеры не посещала меня ни разу."
    Ответить
    nahan
    1438343521
    Да не продадут они Игуаина.
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    ologreds
    1694997509
    numo437295
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