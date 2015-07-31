«Брага» арендовала нападающего «Бенфики»

«Брага» на официальном сайте объявила об аренде нападающего «Бенфики» Руи Фонте. Соглашение рассчитано на один год.



«Для меня это шаг вперед, поскольку «Брага» – великий клуб. Здесь у меня будет все для того, чтобы быть счастливым. У меня большие амбиции – как командные, так и личные. В первую очередь для меня важны успехи «Браги», которая может на многое рассчитывать», – сказал Фонте.



Часть минувшего сезона форвард провел в «Белененсеше», приняв участие в 13 матчах Примейры и забив 2 гола. Он также дебютировал в сборной Португалии, но пока на его счету всего одна игра за национальную команду.



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