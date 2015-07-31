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    • Гросскройц: «Глубоко разочарован отношением «Боруссии» ко мне»

    Гросскройц: «Глубоко разочарован отношением «Боруссии» ко мне»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц признался, что разочарован отношением к нему руководства клуба и главного тренера команды Томаса Тухеля. Футболист отметил, что переговоров относительно его будущего с ним никто не ведет.

    «Я испытываю глубокое разочарование. Уже несколько недель, как никто из клуба со мной не беседовал», – приводит слова Гросскройца источник.

    Ранее игрок сообщал, что в течение нескольких недель станет ясно, будет ли он играть в «Боруссии» в нынешнем сезоне. Спортивный директор дортмундцев Михаэль Цорк в свою очередь отметил, что Гросскройца никто не выгонял.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Goal.com

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    31.07.2015 08:29
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    Комментарии (6)
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    Кудайберген
    1438322535
    Терпение, я думаю скоро контракт продлят.
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    Наш Зенит 99
    1438322732
    Думаю, он перейдет в Турцию
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    Cskaz
    1438332087
    Может просто цену себе через прессу набивает
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    le1x
    1438337367
    Сток сити им интересовался) так что может туда уйдет)
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    sir_Alex
    1438338143
    Лишь бы в депрессию не впал
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    ologreds
    1694997509
    numo437291
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