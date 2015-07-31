«Рома» договорилась о трансфере Джеко

"Рома» достигла договоренности с нападающим «Манчестер Сити» Эдином Джеко. Теперь «волки» должны придти к соглашению о сумме трансфера с английским клубом. Ранее появилась информация, что римляне предложили «горожанам» 25 миллионов евро за форварда.



Было сообщено, что итальянцы больше не будут поднимать сумму и ждут окончательного ответа от англичан. Ожидается, что босниец в случае совершения сделки подпишет пятилетний контракт с «Ромой» и будет зарабатывать примерно 4,5 миллиона евро за сезон. В минувшем сезоне Джеко провел в составе «Манчестер Сити» 32 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.



«Бомбардир» дарит подарки.

