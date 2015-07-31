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    «Рома» договорилась о трансфере Джеко

    "Рома» достигла договоренности с нападающим «Манчестер Сити» Эдином Джеко. Теперь «волки» должны придти к соглашению о сумме трансфера с английским клубом. Ранее появилась информация, что римляне предложили «горожанам» 25 миллионов евро за форварда.

    Было сообщено, что итальянцы больше не будут поднимать сумму и ждут окончательного ответа от англичан. Ожидается, что босниец в случае совершения сделки подпишет пятилетний контракт с «Ромой» и будет зарабатывать примерно 4,5 миллиона евро за сезон. В минувшем сезоне Джеко провел в составе «Манчестер Сити» 32 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Skysports

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    31.07.2015 08:24
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    Комментарии (11)
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1438321980
    Одно из самых техничных бревен. Игрок то хороший , но сгубил карьеру на банке в мешке
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    Chuck_TLT
    1438322231
    Хороший трансфер для Рима. Думаю Джеко органично влился бы в коллектив Гарсии
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    spartacus333
    1438323804
    плохой трансфер. джеко средний игрок которых в ром полкоманды. им звезда нужен. и потом 6 голов в 32 матчах, ну что за нападающий такой? разве он стоит 5 миллионов.
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    dimagas1
    1438327624
    Хороший трансфер у них с центральным проблемы уже жавно.
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    atacante
    1438328816
    отличное усиление.. джеко красавец
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    Cskaz
    1438332133
    Думбия нужно спочно возвращаться в ЦСКА!
    Ответить
    cska-62
    1438332789
    Это дело "Ромы", хотя Думбия в индивидуальном плане на голову выше Джеко... При этом оба не очень подходят под играющие схемы Руди Гарсии.
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    sir_Alex
    1438338254
    Его вроде "Арсенал" хотел?
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    ologreds
    1694997509
    numo437290
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