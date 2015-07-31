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    • Газзаев: «В нынешней системе «осень-весна» вижу только плюсы»

    Газзаев: «В нынешней системе «осень-весна» вижу только плюсы»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев выразил отношение к словам министра спорта РФ Виталия Мутко о том, что после ЧМ-2018 вновь начнeтся обсуждение темы возвращения к системе «весна-осень». Экс-тренер сборной России уверен, что никаких причин для пересмотра календаря Премьер-Лиги нет:

    «Для возвращения к прежнему календарю российского первенства необходимы веские обоснования и глубокий анализ. Лично я вижу в нынешней системе «осень-весна» только плюсы, а в системе «весна-осень» – только минусы.

    Во-первых, при старой системе стартовые игры чемпионата проходили в марте, а решающие – в ноябре, на полях, находившихся не в лучшем состоянии. Летом матчи проходили в жару, а перенос решающих матчей осенью был невозможен: некуда, наступала зима. Во-вторых, каждые два года в календаре приходилось делать паузы на время проведения чемпионатов мира и Европы. В-третьих, при системе «весна-осень» в еврокубки вступали команды, которые завоевали это право восемь месяцев назад. За это время могло произойти что угодно: смена тренеров, игроков, финансовые катаклизмы. А в результате Россия была представлена в Европе не лучшими силами.

    При системе «осень-весна» этих проблем нет. К тому же мы начинаем жить в едином европейском календаре, футболисты наших клубов участвуют в европейских и мировых молодeжных чемпионатах или, например, в Кубке Америки. В крайнем случае из-за непогоды осенние матчи можно перенести на весну. Решающие встречи в конце сезона проходят на отличных полях. А с тренерской точки зрения, летняя пауза крайне необходима для качественной подготовки команды», – приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 08:21
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    Комментарии (28)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    o fortuna
    1438329611
    полтора летних месяцев мы не играем, зато играем в декабре красным мячом
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    Cskaz
    1438332224
    Я с ним целиком и полностью согласен!!
    Ответить
    112910415
    1438332400
    ладно
    Ответить
    KAZANOID
    1438335473
    Про УКРОП давай Газзай вспомни.Что-то совсем про него забыл,умный.А тут конечно лучше гонять мяч в декабре при минус 15,чем летом.Полтора летних месяца просто выкидываются.Ну и конечно раньше мы не участвовали в молодёжные чемпионатах.Вот только после перехода начали.А успехи в еврокубках просто зашкаливают.Это ведь после перехода начали в полуфинал ЛЧ постоянно выходить и ЛЕ выигравать каждый год.
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    cska plus
    1438336264
    я так и не понял, что поддерживает Валерий Георгиевич?
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    New_Look
    1438336840
    ну да, я вижу гору прогресса в игре клубов в еврокубках и сборной - так уж вообще!
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    aseke25
    1438339025
    Надоели эти Газаевы
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    ufos73
    1438340025
    Тот кто играл в футбик, скажет, что лучше играть на траве, чем промерзшей земле или в грязи... А погода второстепенна
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    ufos73
    1438340044
    Собака лает, караван идет...
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    ologreds
    1694997509
    numo437289
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