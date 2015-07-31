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    • Силкин: «Кокорину мешает тяга к «сладкой жизни»? Бред чистой воды»

    Силкин: «Кокорину мешает тяга к «сладкой жизни»? Бред чистой воды»

    Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о том, что рад возвращению в тренерский штаб Андрея Кобелева, а также поразмышлял о причинах застоя нападающего Александра Кокорина.

    «Скорее всего, Кокорин не относится к категории звездных форвардов, к которой принадлежали Блохин или Шевченко. Вот они давали результат из сезона в сезон. Есть вероятность, что Кокорин оказался несколько переоценен. Я с ним давно не общался, хотя во все времена относился к нему очень хорошо. Кобелев был первым, кто в него поверил. Он и у меня потом играл. И хотя минувший сезон у Саши не получился, я по-прежнему считаю его самым талантливым российским нападающим.

    Кто-то считает, что ему мешает тяга к «сладкой жизни»? Это бред чистой воды. Уверен, что Александр делает все, чтобы переломить ситуацию. И в подобной ситуации для форварда очень важен контакт с партнерами, без должной поддержки гола не сотворить».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 07:35
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    Комментарии (9)
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    морозз
    1438320698
    Слово переоценён очень вовремя сказано!
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    spartacus333
    1438321874
    игрок среднего уровня, которого по непонятным причинам переоценил керимов в анжи. оттуда все пошло и сумасшедший пиар тоже. во времена ссср он ни в одной нашей топ команде не появился бы.
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    Chuck_TLT
    1438322612
    Проблема в том, что сейчас "авансом" не только начинают хвалить подающих надежды, но и финансово, предлагая "царские" контракты
    Ответить
    sir_Alex
    1438325269
    Бред нечистой силы!
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    REDWHITE_
    1438325781
    слишком много внимания среднему игроку
    Ответить
    серИт
    1438326479
    топ...взялся за сердце
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    112910415
    1438331308
    не играет и на половину своих денег, вот что прискорбно!
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    Valar Morghulis
    1438335278
    смешно читать, когда донного игрока пытаются как то восхвалить. игрок, по-моему, даже уровень такого слабого клуба как динамо не тянет. аморфный какой то
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    ologreds
    1694997509
    numo437288
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