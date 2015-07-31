Силкин: «Кокорину мешает тяга к «сладкой жизни»? Бред чистой воды»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о том, что рад возвращению в тренерский штаб Андрея Кобелева, а также поразмышлял о причинах застоя нападающего Александра Кокорина.



«Скорее всего, Кокорин не относится к категории звездных форвардов, к которой принадлежали Блохин или Шевченко. Вот они давали результат из сезона в сезон. Есть вероятность, что Кокорин оказался несколько переоценен. Я с ним давно не общался, хотя во все времена относился к нему очень хорошо. Кобелев был первым, кто в него поверил. Он и у меня потом играл. И хотя минувший сезон у Саши не получился, я по-прежнему считаю его самым талантливым российским нападающим.



Кто-то считает, что ему мешает тяга к «сладкой жизни»? Это бред чистой воды. Уверен, что Александр делает все, чтобы переломить ситуацию. И в подобной ситуации для форварда очень важен контакт с партнерами, без должной поддержки гола не сотворить».



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