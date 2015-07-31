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    • Перес: «Если «Реал» выставит Рамоса на трансфер, то следующим клуб покину я»

    Перес: «Если «Реал» выставит Рамоса на трансфер, то следующим клуб покину я»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время недавней беседы с защитником команды Серхио Рамосом заверил игрока, что клуб не выставит его на трансфер. У футболиста сборной Испании были разногласия с Пересом относительно условий продления контракта, и не исключалось, что он покинет мадридский клуб.

    «Мы не выставляем тебя на трансфер, поскольку если мы сделаем это, то следующим клуб покину я», – приводит слова президента источник.

    Ранее сообщалось, что Рамос и Перес все-таки пришли к компромиссу. Игрок изначально требовал зарплату в размере 10 миллионов евро в год, что не входило в планы клуба. По ходу переговоров Рамос согласился на зарплату, составляющую немногим менее 9 миллионов, продлив свое соглашение до 2020 года. В то же время «Манчестер Юнайтед» предлагал игроку зарплату в 12 миллионов евро в год.

    «Бомбардир» дарит подарки.

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    31.07.2015 07:28
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    Комментарии (28)
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    VivaMadrid
    1438339945
    Мы готовы расстаться с лучшим ЦЗ в мире и с символом Реала только ради того, чтобы ты свалил из клуба! Бизнесмен недоделанный!
    Ответить
    95-shishani-95
    1438344288
    Удачи ему, и Реалу в целом!
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    95-shishani-95
    1438344454
    Жаль, что Перес не покинул клуб, когда ему в голову пришла мысль продать Озила!
    Ответить
    real Madrid vs iker kassi
    1438353156
    Жаль что ты не покинул реал. Перес чем икер касилльяс
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    Ruslan3132
    1438358433
    прав Перем, если бы он продал Рамоса, следующим был бы он сам
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    киэнджин
    1438358543
    Пересович когда ты уже уломаешь эту телку --- для рииала будет крахом потеря серхии
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    Morata29
    1438361098
    Да уж.. что-то поздновато включать режим "Мадридист" Пересу.. Каса то выпроводили. Ему нужен был достойный уход.. так же как и Джерарду в Ливерпуле..
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    s_u_a_r_e_z__(9)
    1438524081
    Перес всё что он делает на блага Клуба делает
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    C.Ronaldu
    1438584281
    подлизывается!
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    ologreds
    1694997509
    numo437287
    Ответить
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