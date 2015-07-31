Перес: «Если «Реал» выставит Рамоса на трансфер, то следующим клуб покину я»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес во время недавней беседы с защитником команды Серхио Рамосом заверил игрока, что клуб не выставит его на трансфер. У футболиста сборной Испании были разногласия с Пересом относительно условий продления контракта, и не исключалось, что он покинет мадридский клуб.



«Мы не выставляем тебя на трансфер, поскольку если мы сделаем это, то следующим клуб покину я», – приводит слова президента источник.



Ранее сообщалось, что Рамос и Перес все-таки пришли к компромиссу. Игрок изначально требовал зарплату в размере 10 миллионов евро в год, что не входило в планы клуба. По ходу переговоров Рамос согласился на зарплату, составляющую немногим менее 9 миллионов, продлив свое соглашение до 2020 года. В то же время «Манчестер Юнайтед» предлагал игроку зарплату в 12 миллионов евро в год.



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