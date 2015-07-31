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    «Ливерпуль» не нуждается в Балотелли

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс дал понять форварду Марио Балотелли, что клуб в нем больше не нуждается, сообщает источник. Итальянец не поехал вместе с основной командой в турне по Азии и Австралии, а также не попал в заявку на товарищеские матчи с «Хельсинки» и «Суиндон Таун».

    24-летний игрок тренируется отдельно от основного состава, вместе с Фабио Борини и Хосе Энрике, которых клуб также надеется продать летом.

    Англичане хотят получить 10 миллионов фунтов за трансфер игрока, который год назад обошелся им в 16 миллионов. Высокая цена отпугнула «Болонью», которая интересовалась футболистом. Поиском нового клуба для Марио занимается его агент Мино Райола.

    Ранее стало известно, что от идеи покупки Балотелли отказалась «Сампдория».

    «О Балотелли можно забыть, поскольку его трансферная стоимость составляет 10 миллионов. Еще 10 миллионов – это его зарплата. На эти деньги я лучше возьму восемь таких игроков, как Балотелли. Кассано? Посмотрим», – сказал президент клуба Массимо Ферреро, которого цитирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: Independent.co.uk

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    31.07.2015 07:21
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    Комментарии (16)
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    AR777
    1438330423
    Еще один загубленный талант,впрочем сам виноват
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    112910415
    1438330436
    и никто в нём не нуждается
    Ответить
    112910415
    1438331076
    никто не нуждается
    Ответить
    cska-62
    1438333136
    А всё же жалко парня... Талантище!!! Но с головой не всё в порядке... Может всё-таки найдётся тренер, способный Марио реанимировать?! Где крики: "Валера, верим!" ??? :-)))))
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    RussianHorse
    1438334275
    Если сделать пересадку кожи,то зенит его ждет.
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    Nilmar-Spartak
    1438338800
    Бало сам себя загубил, будет чудо, если его агент подберет ему местечко в топ-команде.
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    aseke25
    1438339204
    Да он мешок с ...
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    firewing
    1438339700
    Скатываться легко, подниматься сложно. А ещё и репутация, которую уже не исправить...
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    invite yupi
    1438700575
    Да х.ли вые.ываться. Иди в Спартак не пожалеешь. Там ты будешь полубогом, даже забивать не придется.
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    ologreds
    1694997509
    numo437286
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