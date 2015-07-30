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    Марадона: «Я должен бороться с мафией внутри ФИФА»

    Легенда мирового футбола Диего Марадона заявил о желании бороться с мафией внутри ФИФА и уже заручился поддержкой игроков.

    «Есть футболисты, которые меня поддерживают. Я хочу бросить вызов людям, которые долгое время присваивали себе то, что им не принадлежит. Я на самом деле хочу быть в ФИФА. Я должен бороться с мафией, которая все еще находится внутри ФИФА», – цитирует Марадону источник.

    Ранее аргентинец уже заявлял о намерении стать президентом ФИФА. Выборы нового главы организации состоятся 26 февраля 2016 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 19:56
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    Комментарии (18)
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    aseke25
    1438284080
    Марадона всех перестреляет в ФИФА.
    Ответить
    aseke25
    1438284156
    Марадона всех перестреляет в ФИФА. И чемп в Монголии сделает..
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    No problem
    1438285293
    Весовая категория не совпадает уж мал ты для того чтоб с ними бороться
    Ответить
    Axidan
    1438290221
    ... сказал Диего, втягивая "дорожку" с живота проститутки.
    Ответить
    Fair_Soccer
    1438296391
    Я один со стула упал от смеха?
    Ответить
    CL2014
    1438301325
    Наркоман будет бороться с фифа? Ахахахаха))
    Ответить
    spartacus333
    1438321759
    человек бабки на популизме делает.
    Ответить
    112910415
    1438328302
    попробуй пока снаружи
    Ответить
    Ubuntu
    1438331784
    после пары дорожек кокса пойдёт голыми руками с мафией бороться
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    ologreds
    1694997511
    numo437264
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