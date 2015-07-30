Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Боккетти: «Рубин» – очень хорошая и опасная команда»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился своими ожиданиями от поединка третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
    «Игра точно не станет для нас легкой прогулкой. Да, «Рубин» пока не набрал ни одного очка в чемпионате, но он по-прежнему остается очень хорошей командой, опасным соперником. Поэтому мы должны сыграть внимательно, так, как умеем, и обязательно выполнить установку главного тренера. Победы — например, добытая в Краснодаре – всегда добавляют позитивные эмоции и мотивируют команду на дальнейшую борьбу. В любом случае важно двигаться от игры к игре, от тура к туру. Нам предстоит долгий и непростой путь в чемпионате. К предстоящему матчу мы готовимся, понимая друг друга и требования главного тренера. Если сыграем в свой футбол, можем рассчитывать на победу», – сказал итальянец пресс-службе красно-белых.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    makkie
    1438270958
    Радует, что Сальва потихоньку набирает форму и возвращает себе былую уверенную игру в защите. И глаза, судя по всему, горят! Удачи и главное без травм. С Рубином просто не будет уж точно.
    Ответить
    sir_Alex
    1438280310
    Надо побеждать
    Ответить
    the rw
    1438288629
    Кками сегодня штурмовали детишек нормально , как бы они не вкусили .
    Ответить
    the rw
    1438288677
    *камни
    Ответить
    stavr74
    1438323912
    зато мы лучшие и непредсказуемые )0
    Ответить
    112910415
    1438327807
    сейчас особенно опасны
    Ответить
    Sutura
    1438328304
    Кому, как не тебе знать?!
    Ответить
    denmig
    1438328491
    очень скоро рубин прочувствует ЧТО такое настоящая опасная команда!)))
    Ответить
    ologreds
    1694997511
    numo437257
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+