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    • Наставник сборной Замбии рекомендует Маюке идти в «Спартак»

    Наставник сборной Замбии рекомендует Маюке идти в «Спартак»

    Главный тренер сборной Замбии по футболу Джордж Луандамина прокомментировал информацию о том, что форвард его команды и английского «Саутгемптона» Эммануэль Маюка близок к переходу в московский «Спартак».
    «Это хороший вариант для игрока. Думаю, в России он получит игровую практику, что самое главное. Это будет способствовать его лучшей физической форме», – сказал специалист.
    До Туманного Альбиона Маюка выступал за швейцарский «Янг Бойз».

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    Источник: Daily Mail

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    30.07.2015 17:25
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    sir_Alex
    1438271935
    Утка
    Ответить
    Vector
    1438277004
    Самый дружелюбный народ у нас стадионах... Кроме Зенита, конечно...
    Ответить
    ВАЙПЕР
    1438279225
    Франция не примет, спартак так точно примет!))
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    the rw
    1438288818
    чушь болотная
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    spartak never die
    1438313345
    Что за шляпа? Где палец вверх и палец вниз,а бомбардир?
    Ответить
    112910415
    1438320286
    посмотрим
    Ответить
    denmig
    1438328089
    было бы не дурно!
    Ответить
    komandos99
    1438338268
    Как достали с этими вбросами ерунды!!!
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    Bobus
    1438355837
    Фримпонг наверное в шоке
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    ologreds
    1694997511
    numo437251
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