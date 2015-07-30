Кобелев: «Будем стремиться выиграть Кубок России»

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев в интервью "ВТБ" поделился целями команды на сезон.
"Будем стремиться попасть в тройку в чемпионате и выиграть Кубок России. А состав практически не изменился. Если брать команду, которая заканчивала сезон, то по большому счету ушeл только Кевин Кураньи", - сказал тренер команды, которая после двух туров РФПЛ имеет в активе только очко.
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Источник: ВТБ-России