Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бубнов: «Легионеры считают Шатова своим»

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Олега Шатова в первых турах РФПЛ.
    «Безусловно, в первых двух турах Олег Шатов проявил себя ярче всех. Учитывая его позицию — атакующего хавбека — он провел свои матчи очень результативно даже по европейским меркам. Если полузащитник за две игры зарабатывает три балла по системе «гол+пас» и еще на его счету пенальти — это топ-уровень. Что помогло Шатову раскрыться? Мне кажется, хорошие отношения с легионерами. Для Халка, Акселя Витселя, Данни, Эсекьеля Гарая и Хави Гарсии он стал своим парнем. А такое доверие окрыляет: есть отдача, есть рост мастерства. Даже без Данни, который является основным мотором команды, Шатов сыграл здорово и не опустился ниже определенного уровня. Хочется надеяться, что и в сборной он сможет себя проявить, хотя сделать это будет намного сложнее: там нет такого окружения, как в «Зените». Можно также отметить хорошую физическую готовность Шатова, который каждый раз прибавлял именно во вторых таймах, когда у команды не все получалось», – сказал Бубнов.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии (31)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Швайни
    1438268571
    Да не первый раз говорит это, и прошлом году так говорил, эко новость нашли
    Ответить
    ULTRASteam
    1438271570
    Если Ворчун Бу хвалит - это дорогого стоит)))
    Ответить
    richi
    1438274453
    Легионером?
    Ответить
    AntonioZsp
    1438274786
    красавчик!
    Ответить
    Vector
    1438277095
    Одной крови!
    Ответить
    kkomov
    1438286070
    на фига ему эта сборная? а еще и толстого физрука туда назначили - лучше бы отдыхал и от травм страховался а не гонял под руководством лени-макдональдса.
    Ответить
    рус фан
    1438302909
    В первых двух турах Шатов заработал 4 балла потому как пенальти забитый заработал это тот же голевой пас, Олег хорошо готов физически \"бежит\" это видно, но соперник в его лучшем матче пока был только Урал, в матчах с сильными соперниками мы увидим насколько хороши его отношения с легионерами.
    Ответить
    пелеvin
    1438337829
    Шатов был лучшим в июле...почему посчитали лучшим Де Зюбу непонятно ( ну правда РФС и Реброва лучшим кипером назначил в прошлом сезоне, так что в принципе удивляться нечему...
    Ответить
    ермакк
    1438355103
    Шатов действительно прибавил, молодец! Надо ещё в основной состав молодых выставлять, тогда будет много Шатовых.=))
    Ответить
    ologreds
    1694997512
    numo437247
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+