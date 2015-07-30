Бубнов: «Легионеры считают Шатова своим»

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Олега Шатова в первых турах РФПЛ.
«Безусловно, в первых двух турах Олег Шатов проявил себя ярче всех. Учитывая его позицию — атакующего хавбека — он провел свои матчи очень результативно даже по европейским меркам. Если полузащитник за две игры зарабатывает три балла по системе «гол+пас» и еще на его счету пенальти — это топ-уровень. Что помогло Шатову раскрыться? Мне кажется, хорошие отношения с легионерами. Для Халка, Акселя Витселя, Данни, Эсекьеля Гарая и Хави Гарсии он стал своим парнем. А такое доверие окрыляет: есть отдача, есть рост мастерства. Даже без Данни, который является основным мотором команды, Шатов сыграл здорово и не опустился ниже определенного уровня. Хочется надеяться, что и в сборной он сможет себя проявить, хотя сделать это будет намного сложнее: там нет такого окружения, как в «Зените». Можно также отметить хорошую физическую готовность Шатова, который каждый раз прибавлял именно во вторых таймах, когда у команды не все получалось», – сказал Бубнов.
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