Файзулин: «Нелегко пропускать столько времени»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своем восстановлении после травмы, полученной в заключительном матче прошлого розыгрыша РФПЛ.
«Конечно, трудно пропускать столько времени, столько важных матчей. Насколько я готов сейчас, мне судить сложно, потому что я пока и сам этого до конца не понимаю. Одну тренировку я провожу, а две приходится пропустить. Потом тренируешься три дня подряд, а после этого одну тренировку снова пропускаешь. Все-таки травма, а точнее, заболевание пока не дает мне в полном объеме участвовать в тренировочном процессе», – приводит слова игрока официальный сайт сине-бело-голубых.
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