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    Файзулин: «Нелегко пропускать столько времени»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о своем восстановлении после травмы, полученной в заключительном матче прошлого розыгрыша РФПЛ.
    «Конечно, трудно пропускать столько времени, столько важных матчей. Насколько я готов сейчас, мне судить сложно, потому что я пока и сам этого до конца не понимаю. Одну тренировку я провожу, а две приходится пропустить. Потом тренируешься три дня подряд, а после этого одну тренировку снова пропускаешь. Все-таки травма, а точнее, заболевание пока не дает мне в полном объеме участвовать в тренировочном процессе», – приводит слова игрока официальный сайт сине-бело-голубых.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: ФК «Зенит»

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    30.07.2015 16:14
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    Комментарии (8)
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    Max 16_
    1438262446
    Скорейшего выздоровления !
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    andr2112
    1438262736
    Скорее залечивай свои болячки и выходи на поле! Удачи!!
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    Kollljan
    1438265654
    А что за болезнь - то?
    Ответить
    mdu86
    1438270575
    Здоровья! Набирай форму и сборная ждёт!
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    sir_Alex
    1438275426
    Здоровья ему в будущем
    Ответить
    Alex8219
    1438285495
    Хотелось бы,чтоб в составе был
    Ответить
    uran102
    1438309114
    Давай выздоравливай....
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    ologreds
    1694997512
    numo437245
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