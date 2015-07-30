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    Колосков: «Косово включить в отбор к ЧМ-2018 уже нельзя»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал для «Р-Спорт» обещание президента УЕФА Мишеля Платини включить в отборочный турнир к Чемпионату мира — 2018 сборную Косово.
    «Уже прошла жеребьевка, которую проводил не УЕФА, а ФИФА, и только она вправе решать, кого допускать, а кого нет. Я думаю, что эта информация не соответствует действительности, и вряд ли она принадлежит самому Платини. Все же он опытный руководитель, много лет возглавляет УЕФА, много лет является вице-президентом ФИФА, порядки знает. Думаю, просто кто-то выдает желаемое за действительное, такого не будет. Ни теоретически, ни практически. Жеребьевка уже прошла, и решает здесь ФИФА, и даже если Платини станет президентом ФИФА, все равно ничего не получится», – сказал Колосков.

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    Источник: Р-Спорт

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    30.07.2015 15:28
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    Комментарии (7)
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    Serjinho
    1438260543
    няш-мяш косово не наш
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    Черель
    1438260959
    Зачем
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    Wilhelmson
    1438261047
    Ох уж эти знаменитые косовские ништяки
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    ИГРОЧИШКА
    1438264100
    ПРАВИЛЬНО!НЕТ ТАКОЙ СТРАНЫ)ГЫЫЫЫЫЫЫ
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    zico2205
    1438272087
    Платини-проститутка...Косово принять??? А почему не Абхазию? Приднестровье? Южную осетию? ДНР и ЛНР ??? Играет под дудку западных политиков... Не дай бог станет главой ФИФА...Россию замордует..
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    sir_Alex
    1438275570
    Старик зря не скажет
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    ologreds
    1694997512
    numo437242
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