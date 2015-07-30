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    • Зе Луиш: «Если я в «Спартаке», то моя карьера складывается удачно»

    Зе Луиш: «Если я в «Спартаке», то моя карьера складывается удачно»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш решил сменить номер в команде с 99-го на 20-й.
    «Дело в том, что я еще на сборах просил футболку с двадцатым номером. Но на тот момент он принадлежал Патрику Эберту, а с его уходом у меня появилась возможность заполучить счастливую для меня двадцатку. Счастливую по той простой причине, что это был первый номер в моей профессиональной карьере. И если я сегодня в «Спартаке», то можно сказать, что она продолжает складываться для меня удачно», – сказал африканец пресс-службе красно-белых.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    30.07.2015 15:20
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    Комментарии (38)
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    ВАЙПЕР
    1438268771
    через пару сезонов скажет "я ещё никогда так не ошибался(("
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    RIR68
    1438269209
    хоть в чём-то спартачи первые. из Кабо-Верде в России ещё никого не было. даже студентов. придётся посольство открывать)
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    antoniooo
    1438269317
    О заливает, еще 33 очка в 11 матчах не хватает :)))))
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    sir_Alex
    1438280425
    Ну-ну!
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    kkomov
    1438286350
    это из какого дна тебя вытащили если ты это московское дно удачей считаешь?
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    the rw
    1438289039
    99 не забил бы в первый сезон , а вот 20 - ку реальней !
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    112910415
    1438317208
    будет толк!
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    denmig
    1438328050
    это тоочно! забивай побольше целуиш!))
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    New_Look
    1438336546
    удачи, будь смелее!!!
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    ologreds
    1694997513
    numo437241
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