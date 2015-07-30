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    На счету Диего Косты — убийство собаки

    Нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в своей автобиографии признался, чтоб в бытность футболистом мадридского «Атлетико» убил собственную собаку, сообщает «Миррор». Возвращаясь с тренировки, футболист при парковке возле дома не заметил пса, которого случайно задавил. Данное негативное событие сильно повлияло на тогдашнее моральное состояние игрока.
    Порода убиенной собаки — йоркширский терьер.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    30.07.2015 15:09
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    Комментарии (35)
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    KBR-07
    1438271457
    Я тогда должен был с ума сойти,у меня их на маленький зоопарк наберётся!)
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    анжи барса
    1438274632
    больше писать чтоли нечего?
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    STEWARD
    1438275459
    а он ее задавил?!
    Ответить
    STEWARD
    1438275498
    а он ее задавил?!
    Ответить
    maumZ
    1438276323
    Мы в деревне каждую весну стаями их отстреливали. В Чечне.
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    DonnyDarko
    1438278279
    видимо Коста ни когда кадя не ел
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    Kristfr
    1438279253
    ужалился как то и присел.. на такого пса моей телки....
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    Ахад
    1438279283
    месик за сборную воробьёв кучами отстреливает
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    рус фан
    1438298113
    Потеря животного друга собаки или кота или еще кого вызывает переживания типа депрессии и потом все равно вспоминаешь даже через годы.
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    ologreds
    1694997513
    numo437239
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