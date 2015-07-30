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    • Месси и Маскерано решили завершить отпуск на неделю раньше срока

    Месси и Маскерано решили завершить отпуск на неделю раньше срока

    Аргентинские игроки испанской «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано вернулись в расположение каталонского клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону. С момента окончания финального матча Кубка Америки — 2015 против чилийцев (0:0, победа Чили по пенальти) футболисты находились в отпуске и должны были выйти оттуда 5-го августа, но приняли решение завершить отдых раньше срока.
    Таким образом, сейчас сине-гранатовые собраны в почти полном составе, отсутствует лишь триумфатор упомянутого Кубка Америки Клаудио Браво, который продолжает находиться в отпуске, пишет Sport.es.

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    Источник: Sport.es

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    30.07.2015 14:32
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    Комментарии (14)
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    колобок82
    1438258426
    пора уже, хватит отдыхать
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    Gorbuncov
    1438259668
    Молодцы ! Вот это подход !
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    Костя-ФК Барселона
    1438260218
    Впереди сложный сезон!
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    Lucifer_Barca
    1438268831
    скорее бы уже сезон начался
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    LEO M
    1438270711
    Отличная новость! Надеюсь сыграют с Фиорентиной
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    artem 81
    1438273966
    Месси чухнул, что без него не везут.
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    3ton
    1438277260
    Барса больше ,чем клуб
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    Виктор1983
    1438279727
    Нашим футболистам бы такой подход
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    _____MAKC_____
    1438333792
    Нашим клоунам такое в голову не может прийти: "Как так раньше из отпуска???..."
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    ologreds
    1694997513
    numo437236
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