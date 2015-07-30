Месси и Маскерано решили завершить отпуск на неделю раньше срока

Аргентинские игроки испанской «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано вернулись в расположение каталонского клуба, чтобы начать подготовку к новому сезону. С момента окончания финального матча Кубка Америки — 2015 против чилийцев (0:0, победа Чили по пенальти) футболисты находились в отпуске и должны были выйти оттуда 5-го августа, но приняли решение завершить отдых раньше срока.

Клаудио Браво, который продолжает находиться в отпуске, пишет Sport.es.



Таким образом, сейчас сине-гранатовые собраны в почти полном составе, отсутствует лишь триумфатор упомянутого Кубка Америкикоторый продолжает находиться в отпуске, пишет Sport.es. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!