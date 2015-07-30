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    «Милан» в новом сезоне будет играть по схеме «4-3-1-2»

    Вице-президент итальянского «Милана» Адриано Галлиани поведал о том, каким образом принималось решение о тактике команды на предстоящий сезон, информирует Sports.ru.
    «Решение играть по схеме 4-3-1-2 было принято во время ужина с главным тренером Синишей Михайловичем и Сильвио Берлускони в прошлом месяце. Мы решили играть в два форварда, а Жереми Менез будет использовать в роли атакующего полузащитника под ними. Карлос Бакка и Луис Адриано будут играть в атаке вместе», – заявил Галлиани.

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    Источник: Sports.ru

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    30.07.2015 14:24
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    Комментарии (9)
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    dimagas1
    1438255593
    Оригинальная для Италии схема.
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    astan4o
    1438255798
    Вообще-то 4-3-1-2 а не 4-3-2-1
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    RUSTY8
    1438257135
    хаха так получается вторую команду милана будет как раньше тренировать лысый мафиози
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    Adler angriff
    1438259551
    милану всё равно с какой схемой занимать седьмое место.
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    bombardir001
    1438272870
    хорошая схема
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    Arhive
    1438279354
    интересно!
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    ologreds
    1694997513
    numo437235
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