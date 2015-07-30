«Милан» в новом сезоне будет играть по схеме «4-3-1-2»

Вице-президент итальянского «Милана» Адриано Галлиани поведал о том, каким образом принималось решение о тактике команды на предстоящий сезон, информирует Sports.ru.

Синишей Михайловичем и Сильвио Берлускони в прошлом месяце. Мы решили играть в два форварда, а Жереми Менез будет использовать в роли атакующего полузащитника под ними. Карлос Бакка и Луис Адриано будут играть в атаке вместе», – заявил Галлиани.



«Решение играть по схеме 4-3-1-2 было принято во время ужина с главным тренеромв прошлом месяце. Мы решили играть в два форварда, абудет использовать в роли атакующего полузащитника под ними.будут играть в атаке вместе», – заявил Галлиани. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!