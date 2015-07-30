Салах прибыл в Рим, чтоб стать игроком «Ромы»

Как информирует «Футбол Италия», принадлежащий лондонскому «Челси» нападающий Мохамед Салах прибыл в Рим, чтобы в ближайшее время стать футболистом «Ромы». В четверг африканский футболист должен завершить прохождение медицинского обследования для «волчицы». Игрок будет отдан римлянам в годичную аренду, после чего, по всей вероятности, Салах будет выкуплен полностью.





Напомним, что египтянин в последнее время играл на правах аренды за «Фиорентину». «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!