«Динамо» не должно оплачивать жилье М'Вила

«Чемпионат.ком» сообщает новые подробности скандала в московском «Динамо», связанного с потенциальным полузащитником команды Янном М'Вила, который накануне обвинил клуб в вымогательстве денег за съемную квартиру. На самом же деле бело-голубые в вопросе недвижимости француза выступают только в качестве посредника и никакого участия в финансовых операциях принимать не должны. По просьбе игрока москвичи нашли подходящую квартиру, и на этом роль клуба заканчивается. Соответственно, вымогательство со стороны службы безопасности неправомерно и, естественно, противозаконно.





В большинстве российских клубов не принято оплачивать отдельное жилье футболистам; работодатель игрока обязан только предоставить жилплощадь на базе команды, если это потребуется. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!