Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    «Динамо» не должно оплачивать жилье М'Вила

    «Чемпионат.ком» сообщает новые подробности скандала в московском «Динамо», связанного с потенциальным полузащитником команды Янном М'Вила, который накануне обвинил клуб в вымогательстве денег за съемную квартиру. На самом же деле бело-голубые в вопросе недвижимости француза выступают только в качестве посредника и никакого участия в финансовых операциях принимать не должны. По просьбе игрока москвичи нашли подходящую квартиру, и на этом роль клуба заканчивается. Соответственно, вымогательство со стороны службы безопасности неправомерно и, естественно, противозаконно.
    В большинстве российских клубов не принято оплачивать отдельное жилье футболистам; работодатель игрока обязан только предоставить жилплощадь на базе команды, если это потребуется.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии (21)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Maximilian Sinigr
    1438256278
    М'Вила дебильно поступил. Вместо того, чтобы выносить это на общественность, мог бы тихо-спокойно написать заявление о вымогательстве. Провелась бы проверка, виновного бы поймали с поличным. И тогда этого начальника уже мало что спасло бы. А так - он усложнил жизнь и себе, и клубу.
    Ответить
    Serjinho
    1438257545
    сегодня видел рекламу, там народ просят скинуться в фонд, который помогает детям, больным раковыми заболеваниями. так вот, я так прикинул, вот если бы государство не оплачивало хульков и мвилей всяких российским недоклубам, то у нас бы появилась куча выздоровевших детей. убогие государственные мешки мусарня и бомжевик, желаю вам подобных диагнозов
    Ответить
    Конявый18
    1438259920
    зачем они его купили ваще он не играет уже как 2 матча
    Ответить
    Krutoy
    1438261679
    Вот ещё один довод, почему не следует связываться с забугорным хламом! В итоге российский футбол сам превращается в хлам, о чём красноречиво свидетельствуют полупустые трибуны на матчах РПЛ!
    Ответить
    Igreks
    1438262788
    ну кто бы сомневался....рыльце в пушку как всегда. Виновных НЕТ))))
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1438265484
    оплачивает или нет не важно. зачем начальник службы безопасности требует денег? вот в этом вопрос и все
    Ответить
    fenomeno9
    1438266900
    нытик
    Ответить
    Зенит 2015
    1438268601
    То хлопушки под ноги себе кидают, то деньги друг у друга вымогают. Одним словом - Динамо!!!
    Ответить
    ULTRASteam
    1438271828
    Вот что за команда каждый раз какая-то шняга))) Если Яшин считается символом динамо - то этому клубу пора сменить название)))
    Ответить
    ologreds
    1694997512
    numo437226
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+