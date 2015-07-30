Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Кавани: «Я полностью предан ПСЖ»

    Нападающий французского ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что не планирует покидать клуб, несмотря на активные разговоры о его скором трансфере в «Манчестер Юнайтед».
    «Сейчас идет немало спекуляций касательно меня, но руководство ПСЖ мою позицию знает. Я в Париже на контракте, его нужно уважать. Счастлив быть здесь. Мои амбиции совпадают с командными. У меня есть желание помочь ПСЖ провести превосходный сезон, и я на сто процентов предан клубу», – сказал уругваец изданию «Экип».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aseke25
    1438249795
    Конечно! Если бы мне так платили я бы тоже был бы предан
    Ответить
    Nazi
    1438250587
    Скорей бы тебя сбагрили бревно ходячее... :(
    Ответить
    89rus
    1438251041
    Э
    Ответить
    olzhyk
    1438251199
    Молодец, Кавани, так держать! В этом сезоне или со следующего сезона наступять твое время в центре нападении.
    Ответить
    AR777
    1438251698
    Предан-пока контракт не кончится
    Ответить
    qasi37
    1438255591
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
    Ответить
    ologreds
    1694997513
    numo437222
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+