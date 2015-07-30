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    «Милан» сделает новое предложение по Витселю

    Итальянский «Милан» продолжает искать пути приобретения полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Акселя Витселя, информирует «Чемпионат.ком». Новое предложение миланцев включит в себя сумму 25 миллионов евро, не учитывая бонусов. Разрешение увеличить стоимость трансфера дал лично президент красно-черных Сильвио Берлускони.
    Ранее итальянцы заявили, что не намерены больше бороться за бельгийца, а «Зенит» дал понять, что не продаст игрока дешевле, чем за 100 миллионов евро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 12:17
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    Комментарии (40)
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    Coach Sam
    1438267402
    да не стоит он столько , даже не смотря что сейчас "модно" в футболе больше денег тратить. Зениту все равно придется играть в лимите , а за эти деньги могли бы и несколько талантливых российских игроков прикупить !
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    ROIS
    1438268100
    Что-то Витсель везде на расхват , а по итогу в Зените так и играет.
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    Швайни
    1438268762
    Да отдайте уже! Другого шанса не будет
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    DevilsMilan
    1438268905
    За тридцать если Зенит не отдаст,можно забыть про него.
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    Зенит 2015
    1438283234
    Итальяшки макаронники. Чё вы как французы за Мистрали? Вам сказано сто, значит сто! Тем более его за сорок покупали. Великий Зенит деньги на ветер, как ЦСКА, не пускает.
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    kkomov
    1438286161
    пошли бы они лесом!
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    volgatver
    1438332757
    надо отдавать!
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    Юрий кинг
    1438338327
    Зенит чемпион он знает что делает
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    Karim056oren.
    1438360737
    Зенит Чемпион России!!!Газовик(Оренбург)Чемпион Лиги Чемпионов 17/18г. Газпром рулит!!!
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    ologreds
    1694997514
    numo437218
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