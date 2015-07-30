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    • Хорхе Вальдано: «Людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса»

    Хорхе Вальдано: «Людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса»

    Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано выступил в защиту нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В Аргентине форварда критикуют, считая, что тот полностью не выкладывается на поле в матчах за сборную.

    «Я понимаю, что людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса. Когда команда побеждает, а он способствует успеху своей замечательной игрой, то мы идeм к алтарю, чтобы преклониться перед ним. А когда команда проигрывает, мы у того же самого алтаря приносим его в жертву. В пяти из шести встреч, сыгранных им на Кубке Америки, он признавался лучшим игроком матча. А за результат финала несeт ответственность вся команда», – сказал цитирует Вальдано.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 09:00
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    Комментарии (16)
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    arsen09
    1438243748
    Правильно сказал !
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    Raulya
    1438245957
    Реально уже тошнит от месси и роналду... В Мире есть много других футболистов о ком можно гвоворить и писать не менее интересных...
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    112910415
    1438246003
    одобряю и поддерживаю
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    aseke25
    1438247883
    Месси легенда НЛО..
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    AR777
    1438252551
    Следовательно,Месси-героический козел?
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    112910415
    1438252684
    красиво сказал, браво!
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    roma819
    1438254852
    Правильно!
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    Давуд
    1438286708
    Сильно +100
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    рус фан
    1438300402
    Считаю Лионель виноват в обоих поражениях в финалах ЧМ и КА немного больше чем остальные полевые игроки сборной, ведь он лидер 10-ка мозг нападения этой команды и главная звезда. Оба финала Месси провел не ярко, мало создал для партнеров, не смог перестроится при игре в плотной опеке, штрафные в его исполнении и удары были неточны и мало опасны. Но все же я считаю глупо критиковать Месси что он не выкладывается, он пытается, но не получается, да и тренера Аргентинцам не особо сильные попадаются последние лет 10.
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    ologreds
    1694997515
    numo437199
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