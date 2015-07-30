Хорхе Вальдано: «Людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса»

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано выступил в защиту нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В Аргентине форварда критикуют, считая, что тот полностью не выкладывается на поле в матчах за сборную.

«Я понимаю, что людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса. Когда команда побеждает, а он способствует успеху своей замечательной игрой, то мы идeм к алтарю, чтобы преклониться перед ним. А когда команда проигрывает, мы у того же самого алтаря приносим его в жертву. В пяти из шести встреч, сыгранных им на Кубке Америки, он признавался лучшим игроком матча. А за результат финала несeт ответственность вся команда», – сказал цитирует Вальдано.