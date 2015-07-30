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    «Тоттенхэм» вступил в борьбу за Ламберта

    Нападающий «Ливерпуля» Рики Ламберт попал в сферу интересов «Тоттенхэма». «Шпоры» рассматривают форварда в качестве вероятной замены Эммануэлю Адебайору и Роберто Сольдадо, которые могут покинуть клуб.


    Отмечается, что «Ливерпуль» намерен выручить от продажи Ламберта 4,5 млн фунтов. На игрока также претендуют «Вест Бромвич», «Норвич» и «Лестер».

    Добавим, что Ламберт отлично знаком главному тренеру «шпор» Маурисио Поккеттино по совместной работе в «Саутгемптоне».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Daily Mail

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    30.07.2015 08:26
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    Комментарии (5)
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    DXTK
    1438239585
    Почетинно без сомнения смог бы поставить игру Ламберта в Шпорах, но сейчас клуб в нем не нуждается. Тем Более после того как его Моральный дух и голевой был сломан на Энфилде затруднительно ему будет набрать былую форму. Это хорошо что уже ищут замену Адебу и Сольдо. Я больше склоняюсь к варианту с Норвичем.
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    qasi35
    1438243460
    я рассылаю спам, я ушел в бан
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    alexov222
    1438361701
    ТТХ удачно выбыл из борьбы за ламберта)
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    ologreds
    1694997515
    numo437196
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