Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Луи ван Гаал: «Возможно, Де Хеа хочет уйти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что голкипер Давид Де Хеа рассчитывает покинуть клуб этим летом и перейти в мадридский «Реал».
    «Мы находимся в ситуации, которая неудобна ни Давиду де Хеа, ни клубу. Возможно, он хочет уйти», — цитирует ван Гала Goal. По информации источника, «Реал» не планирует платить манкунианцам требуемые 40 млн евро за игрока, контракт которого истекает в следующем году.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.07.2015 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    hellyeah
    1438233797
    Возможно нужно его отпустить ^_^
    Ответить
    Diablillo
    1438234961
    В итоге должны сойтись на 30-ти млн., как мне кажется
    Ответить
    DarkLight_2000
    1438235804
    Давно пора отпустить Давида и пожелать ему удачи. Думаю Реал выплатит млн. 30-35 и все будут довольны. Смысл его держать? Он играть не хочет, мыслями уже в Мадриде !!! Тем более что есть кого ставить вместо него.
    Ответить
    stavr74
    1438237480
    угу и еще акишку купите ))
    Ответить
    dimagas1
    1438240855
    Возможно?))))
    Ответить
    qasi35
    1438243477
    я рассылаю спам, я ушел в бан
    Ответить
    112910415
    1438245925
    сообразил-таки!
    Ответить
    ologreds
    1694997515
    numo437195
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+