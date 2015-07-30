Луи ван Гаал: «Возможно, Де Хеа хочет уйти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал заявил, что голкипер Давид Де Хеа рассчитывает покинуть клуб этим летом и перейти в мадридский «Реал».

«Мы находимся в ситуации, которая неудобна ни Давиду де Хеа, ни клубу. Возможно, он хочет уйти», — цитирует ван Гала Goal. По информации источника, «Реал» не планирует платить манкунианцам требуемые 40 млн евро за игрока, контракт которого истекает в следующем году.