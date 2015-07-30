Касильяс: «Чувствую себя в Порту» как дома»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс выразил благодарность болельщикам португальской команды за тeплый приeм с их стороны. Испанец отметил, что в «Порту» чувствует себя как дома.



«Очень благодарен болельщикам за их любовь ко мне. То же самое могу сказать о клубе и его футболистах. Здесь я чувствую себя как дома. Любовь болельщиков – самая большая награда, которую может получить спортсмен», — написал Касильяс на своeм сайте.