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    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Стоунса

    «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Эвертона» Джона Стоунса. По информации The Guardian, манкунианцы дали понять игроку, что хотели бы видеть его в своем составе, но пока не присылали официальных предложений.
    Напомним, ранее «Челси» дважды пытался приобрести Стоунса, однако «Эвертон» оба раза отвечал отказом. «Аристократы» предлагали за 21-летнего игрока 26 млн фунтов, но «ириски» хотят получить не менее 30 млн.
    Контракт Стоунса с «Эвертоном» рассчитан ещe на четыре года, сам футболист недавно заявил, что не собирается менять клуб.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше

    Источник: The Guardian

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    30.07.2015 06:01
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nahan
    1438228045
    "Наезды" на Эвертон продолжаются...
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    dimagas1
    1438237658
    Он им не нужен, им нужны игроки которые уже будут играть. Просто набивают цену для Челси.
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    @CoCa@CoLa@
    1438239109
    Совершенно обычный английский защитник. Челси его хочет купить только из-за английского паспорта.
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    vf123
    1438244074
    Лично я не понимаю чего хорошего в этом футболисте
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    ologreds
    1694997516
    numo437184
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