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    Нехайчик: «В ФНЛ играть в какой-то степени неинтересно»

    Полузащитник «Томи» и сборной Белоруссии Павел Нехайчик с тремя голами входит в список лучших бомбардиров ФНЛ, однако признался, что играть второй сезон подряд в первом дивизионе стало неинтересно.


    «Знаете, с одной стороны, начало нового сезона – это всегда какое-то воодушевление. К тому же, это второй сезон в ФНЛ. Первый был намного тяжелее, потому что очень сильный контраст – премьер-лига и ФНЛ.

    Главное, что это как-то давит психологически. В какой-то степени даже неинтересно играть.

    Возможны ли варианты, перебраться рангом выше? В нашей жизни возможно все. Давайте подождем до 1 сентября и все увидим», – приводит слова Нехайчика официальный сайт «Томи».
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Томь»

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    29.07.2015 23:41
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    Комментарии (7)
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    NISTEL
    1438202987
    ха
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    spartak never die
    1438203367
    Ха ха.
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    Костя-ФК Барселона
    1438208658
    Яснопонятно
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    Valar Morghulis
    1438209992
    Раз не интересно - не играй.
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    smolnikovaa
    1438225897
    Зарплата меньше? )))
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    nahan
    1438226599
    Пусть возвращаются в РПЛ.
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    ologreds
    1694997517
    numo437173
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