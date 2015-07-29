Макеев пропустит около трех недель из-за травмы бедра

Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу 3-го тура РПФЛ с «Рубином». Матч состоится 6 августа в Москве.



Все игроки, получившие незначительные повреждения в матче с «Краснодаром», сегодня трудились в общей группе. В частности, форвард Денис Давыдов в прошедшей игре практически сразу после выхода на замену пострадал от болезненного ушиба голени. Он не смог принять участия в матче «Спартака-2» в понедельник, однако сегодня уже работал наравне со всеми.

Исключение составил лишь защитник Евгений Макеев, который, по словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, из-за травмы приводящей мышцы бедра пропустит около трех недель. В то же время вернулся в общую группу защитник Сергей Паршивлюк, полностью восстановившийся после повреждения голеностопа.