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    Макеев пропустит около трех недель из-за травмы бедра

    Футболисты «Спартака» начали подготовку к матчу 3-го тура РПФЛ с «Рубином». Матч состоится 6 августа в Москве.


    Все игроки, получившие незначительные повреждения в матче с «Краснодаром», сегодня трудились в общей группе. В частности, форвард Денис Давыдов в прошедшей игре практически сразу после выхода на замену пострадал от болезненного ушиба голени. Он не смог принять участия в матче «Спартака-2» в понедельник, однако сегодня уже работал наравне со всеми.
    Исключение составил лишь защитник Евгений Макеев, который, по словам руководителя медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, из-за травмы приводящей мышцы бедра пропустит около трех недель. В то же время вернулся в общую группу защитник Сергей Паршивлюк, полностью восстановившийся после повреждения голеностопа.
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    Источник: ФК «Спартак»

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    29.07.2015 20:23
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    Комментарии (10)
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    sir_Alex
    1438190687
    Здоровья ему
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    112910415
    1438190786
    здоровья и успехов!
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    бомбардирр
    1438191557
    Зико ты слабое звено
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    qasi35
    1438191783
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    artem 81
    1438191888
    я думал он в дубле уже
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    stavr74
    1438203754
    всем здоровья
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    морозз
    1438205510
    Я понимаю что Аленичев на него не рассчитывает , пожелаю Макееву выздоровления и найти себе быстро клуб!
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    Valar Morghulis
    1438209838
    Наконец то Серега поправился
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    nahan
    1438225139
    Макееву выздоровления.
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    ologreds
    1694997519
    numo437154
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