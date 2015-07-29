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    Косово может сыграть в отборе ЧМ-2018

    Сборная Косово может побороться за право сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году. Однако для участия в отборочном турнире Федерацию футбола этой частично признанной республики должны включить в ФИФА. Это может произойти в начале следующего года после выборов президента ФИФА. Тогда сборная Косово может быть включена в группу I отборочного турнира.
    Если вопрос решится положительно, то сборная Косово сыграет в группе с Хорватией, Украиной, Турцией, Исландией и Финляндией.

    В случае официального признания сборной Косово за нее смогут сыграть выступающие за Швейцарию Джердан Шакири, Гранит Джака, Адмир Мехмеди и Блерим Джемаили. Все они имеют косовские корни и смогут выбрать, за какую сборную играть.
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    Источник: «Советский спорт»

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    29.07.2015 19:53
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    Комментарии (29)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DaBomb
    1438192074
    С игроками сбШвейцарии ваще издец,типа играли-играли за одну сборную и вдруг корни появились!это ж законы все надо переделать!политиканы безбрежные,акуеть!Албанцев поднимают как могут,чтобы те на Балканах стреляли если чё!настоящая демократия с односторонним движением!
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    AntiClockWise
    1438192530
    Как они смогут сыграть за нее? Насколько я знаю, когда например у игрока двойное гражданство, то он изначально выбирает за какую сборную играть. И если игрок провел хотя бы один офф.матч за сборную, то за другую он больше не имеет права выступать. Все перечисленные уже заиграны за Швейцарию.
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    sir_Alex
    1438192697
    "Послушайте Ломоносова, верните сербам Косово" © Э. Суровый
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    Asbjorn
    1438194057
    Даёшь сборную ДНР
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    Zidane_92
    1438195411
    Kosovo je Albania! Бум бум
    Ответить
    Ubuntu
    1438198774
    Тогда уже давайте и Абхазию с Южной Осетией
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    bsww
    1438202706
    Думаю тут всё просто, страна "разделилась". А значит имею право выбора и это подходят под исключения из правил. Но тут странно другое, почему Швейцария? Вроде как Косово отделилась от Сербии. А значит право выбора должны иметь те, что заиграны за Сербию. Сейчас есть в Европе только одна страна с двойным названием - Босния и Герцеговина. И как только она рухнет и станет две страны, одна - Босния, а другая - Герцеговина. То игроки, игравшие за Боснию и Герцеговину сами будут решать за какую страну им играть. А тем, кто "шутит" про Каталонию хочу ответить, не забывайте про город в стране Италии. Ватикан. Кто будет бить "святейшество" по ногам, да и посылать мяч в ворота Ватикана.
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    nahan
    1438225034
    ?............
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    smolnikovaa
    1438226049
    \"Косово может сыграть в отборе ЧМ-2018\"...в составе сборной Сербии ))
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    ologreds
    1694997519
    numo437151
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