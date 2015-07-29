Правоохранительные органы ведут работу по заявлению М'Вила

Московское «Динамо» будет рассматривать возможные претензии французского полузащитника Янна М'Вила в правовом порядке. Сегодня француз подтвердил заявление переводчика Игоря Царуша о том, что начальник службы безопасности клуба Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб.



«Мы еще раз хотим повторить, что все претензии со стороны Игоря Царуша, а также футболиста Янна М'Вила к футбольному клубу «Динамо» Москва, если они имеются, мы будем рассматривать в правовом порядке. Правоохранительные органы уже ведут работу по данному вопросу, и футбольный клуб оказывает им всяческое содействие», – сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.