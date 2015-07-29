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    • Правоохранительные органы ведут работу по заявлению М'Вила

    Правоохранительные органы ведут работу по заявлению М'Вила

    Московское «Динамо» будет рассматривать возможные претензии французского полузащитника Янна М'Вила в правовом порядке. Сегодня француз подтвердил заявление переводчика Игоря Царуша о том, что начальник службы безопасности клуба Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб.


    «Мы еще раз хотим повторить, что все претензии со стороны Игоря Царуша, а также футболиста Янна М'Вила к футбольному клубу «Динамо» Москва, если они имеются, мы будем рассматривать в правовом порядке. Правоохранительные органы уже ведут работу по данному вопросу, и футбольный клуб оказывает им всяческое содействие», – сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 19:43
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    Комментарии (32)
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    порт
    1438194364
    Ворон выклюет глаз ворону?
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    колобок82
    1438194925
    сейчас это сплошь и рядом
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    ROIS
    1438196492
    Ребятки, а почему не видно авы ни у кого?
    Ответить
    Red-White Sakhalin
    1438217852
    Вот это поворот, что-то в Динамо творится не ладное.
    Ответить
    RUSTY8
    1438228721
    в менто-воровском строе элита состоит из передельщиков, которые до недавнего времени главной внешнеполитической целью ставили газоэкспорт так что каков поп таков и приход
    Ответить
    Витус Беринг
    1438236025
    Lj До одного места дверца !!!
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    stasus25
    1438244424
    А что это за ерунда у модераторов? Даже + поставить в 90% комментариев нельзя
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    Зенит 2015
    1438247066
    Это вам не хлопушки самим себе под ноги бросать. Это уже уголовщина.
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    kkomov
    1438286869
    каков клуб - таковы и понятия))
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    ologreds
    1694997518
    numo437149
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