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    ФБР готово помочь обеспечить безопасность на ЧМ-2018

    Федеральное бюро расследований США готово помочь российским спецслужбам обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу в России, заявил журналистам атташе по правовым вопросам ФБР при посольстве США в России Кит Бетке.

    «У ФБР наработаны давние традиции взаимодействия по противодействию терроризму по линии ФСБ России и других профильных структур. Мы получили наслаждение от взаимодействия с российскими коллегами в период подготовки и проведения Олимпиады в Сочи», – рассказал Бетке.

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    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2015 15:45
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    Комментарии (80)
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    maxim81413
    1438186737
    пендосы как всегда не доверяют
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    sir_Alex
    1438188973
    ФСБ против
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    spartak11
    1438190839
    Я смотрю америкосы уже смирились,что хрен у них получится чм отобрать!
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    wodota
    1438193373
    Снизу: Что за беспредел?!!!
    Ответить
    ingars06
    1438195496
    Вообще предлагаю не пустить их на ЧМ
    Ответить
    Hako-Ly
    1438195634
    Внимание! Под этой новостью присутствует поток праведного гнева пропутинских зомби. А я вот жду Дану Скалли, вдруг поможет с проведением ЧМ:3
    Ответить
    Zloi iron
    1438196303
    .
    Ответить
    nahan
    1438223549
    Запретная зона...
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    ВАЙПЕР
    1438269752
    и без них вполне можно справится, никчёмной европе пускай предлогают свои услуги
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    ologreds
    1694997520
    numo437125
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