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    Руни: «Для «МЮ» наступает интересное время»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о новичках, пришедших в команду нынешним летом.

    «К нам пришли качественные игроки, и нам кажется, что они придадут команде дополнительный импульс. Мне кажется, у нас сейчас такой состав, с которым мы вправе надеяться на успех в новом сезоне. Думаю, для команды наступает интересное время», – приводит слова Руни клубное телевидение «МЮ».

    Напомним, «Манчестер» приобрел сразу пять футболистов: Депая, Швайнштайгера, Шнайдерлина, Дармиана и Ромеро.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 15:34
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    Комментарии (21)
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    manunited10
    1438177016
    По любому оборону нужно усилит. ..
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    Becusya
    1438177570
    Верните соккер
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    feel_this_sheet
    1438177738
    ван гал по традиции построит заново команду и вылетит нафиг на улицу. а потом придет какой нить тренеришка и начнет кубки и чемпы брать.
    Ответить
    112910415
    1438180973
    Всех порвёт! если сам не порвётся...
    Ответить
    qasi35
    1438181606
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    DXTK
    1438186495
    Для МЮ интересное время наступило сразу после ухода Фергюсона. "Интересное", в плане того, сможет ли Ван Гаал в уделенное для него время выиграть Титул.
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    sir_Alex
    1438190601
    Есть такое дело
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    Ronaldo1992
    1438195522
    Блин что за сайт такой вы придумали Соккер был самым лучшим заходил на новости а там сразу инет сдохнит исправте Плииииз
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    nahan
    1438223478
    МЮ совершил хорошие трансферы, а их результаты скоро увидим.
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    ologreds
    1694997520
    numo437124
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