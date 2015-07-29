Руни: «Для «МЮ» наступает интересное время»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о новичках, пришедших в команду нынешним летом.



«К нам пришли качественные игроки, и нам кажется, что они придадут команде дополнительный импульс. Мне кажется, у нас сейчас такой состав, с которым мы вправе надеяться на успех в новом сезоне. Думаю, для команды наступает интересное время», – приводит слова Руни клубное телевидение «МЮ».



Напомним, «Манчестер» приобрел сразу пять футболистов: Депая, Швайнштайгера, Шнайдерлина, Дармиана и Ромеро.



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