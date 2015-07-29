Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Видаль: «Лучше тренироваться с «Барселоной», чем играть в аренде»

    Видаль: «Лучше тренироваться с «Барселоной», чем играть в аренде»

    Новичок «Барселоны» Алейш Видаль отметил, что его не тяготит мысль о том, что до 1 января 2016 года он вынужден будет следить за матчами команды с трибуны. Напомним, к «Барселоне» были применены санкции ФИФА.

    «Меня не беспокоит то, что не буду играть до января. Считаю, что лучше тренироваться в «Барселоне» со своими одноклубниками, чем играть в аренде в другой команде. Мне есть над чем поработать, а в окружении моих теперешних партнeров по команде сделать это будет легче», – сказал Видаль.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    nahan
    1438171137
    Путаница с фамилиями...
    Ответить
    mendez999
    1438176340
    что-то подсказывает мне что уже загубил ты свою карьеру
    Ответить
    DesperaDoDosya
    1438176788
    молодец правильно сделал что в Барсу перешел шанс будет ЛЧ выйграть
    Ответить
    112910415
    1438180714
    возможны варианты: каждому своё!
    Ответить
    qasi35
    1438181721
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
    Ответить
    Костя-ФК Барселона
    1438183612
    Красавчик
    Ответить
    KARE
    1438186773
    Лучше отдать что-нибудь в аренду, и сидеть плевать в потолок !!!
    Ответить
    Челси 23
    1438187088
    лучше карьеру завершил бы,чем в этой блюварне играть!
    Ответить
    ologreds
    1694997520
    numo437117
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+