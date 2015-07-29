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    • Источник: «Реал» хочет купить де Хеа на этой неделе и может включить в сделку Наваса

    Источник: «Реал» хочет купить де Хеа на этой неделе и может включить в сделку Наваса

    Руководство мадридского «Реала» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Испанцы намерены осуществить трансфер уже на этой неделе, передает источник с отсылкой на El Mundo Deportivo.

    По сообщению источника, «Реал» не собирается платить за голкипера сборной Испании более 25 миллионов евро, а также может попытаться задействовать в возможной трансферной сделке своего вратаря Кейлора Наваса.

    Ранее сообщалось, что манкунианцы расстанутся с де Хеа лишь в том случае, если получат в свой состав защитника «сливочных» Серхио Рамоса. Однако такое развитие событий нереально, поскольку последний очень близок к продлению контракта с «Реалом». Понимая это, «Манчестер Юнайтед» предпочитает удержать де Хеа в своих рядах и отказаться от суммы трансферной компенсации за него, поскольку после сезона-2015/16 игрок получает статус свободного агента.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 11:56
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    Комментарии (14)
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    Cektor
    1438161813
    платить за де хеа 25 млн , ,а за ильяроменди всяких и тому подобных по 40-50 млн! реал реал ... мешочек
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    deimos88
    1438162103
    Позиция МЮ не совсем понятна, получить за ДХ 25 мультов и хорошего вратаря хуже чем отпустить его бесплатно через год?
    Ответить
    Almas-Madridist
    1438164266
    Самое главное сохранить Рамоса
    Ответить
    112910415
    1438164287
    нашла коса на камень
    Ответить
    bahyus
    1438164688
    будем продать только за 40 млн. и точка
    Ответить
    sir_Alex
    1438166727
    Уже лучше
    Ответить
    nahan
    1438170515
    Весьма возможный обмен.
    Ответить
    Манкyнианец
    1438172909
    Не будет Рамоса,о Давиде не думай,на кой нам Навас сдался,своих вратарей хватает.
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    Ruslan3132
    1438202115
    И Рамос останется и ДДХ перейдет )) не сейчас, так след летом.
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    ologreds
    1694997521
    numo437106
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