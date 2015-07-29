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    • Уциев впервые после травмы провел тренировку в общей группе

    Уциев впервые после травмы провел тренировку в общей группе

    Капитан «Терека» Ризван Уциев надеется, что сможет играть уже в ближайших матчах, информирует пресс-служба клуба.

    Футболист получил травму во время товарищеской встречи на сборах в Австрии и был вынужден пропустить старт Премьер-лиги.
    Во вторник Уциев впервые после сборов принял участие в тренировке в общей группе.

    Вопрос о его участии в игре против «Зенита» остается открытым. Защитник хочет выступать и набирает физическую форму на тренировках в зале и на поле.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    29.07.2015 11:04
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    Комментарии (10)
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    Raulya
    1438157269
    Ризван давай возвращайся без тебя в обороне писец.... Такие глупые голы как от Кубани пропускаем....
    Ответить
    wolf loner
    1438157806
    Быстрей набирай форму и в бой.
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    l1l1
    1438159998
    Ризвана не хватает
    Ответить
    DISHNO
    1438160502
    Ждем волка в составе !
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    qasi34
    1438161126
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)
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    KBR-07
    1438167887
    Здоровья Ризвану!Подскажите почему Дашаев не играет за основу?Посмотрел три игры,вроде очень толковый и обученный защитник.
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    nahan
    1438170201
    Скорого возвращения Уциеву.
    Ответить
    sir_Alex
    1438171663
    Здоровья в будущем
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    UFO-ZETA
    1438183571
    Хороший защитник, здоровья и удачи ему! Правда почему то в сборной на него не обращают внимания
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    ologreds
    1694997522
    numo437100
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