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    «Реал» продолжит переговоры с Рамосом после 5 августа

    Президент «Реала» Флорентино Перес продолжит переговоры о продлении контракта с защитником Серхио Рамосом после Audi Cup. Турнир, в котором примут участие такие клубы, как «Бавария», «Милан» и «Тоттенхэм», завершится 5 августа.

    Ранее появилась информация, что стороны готовы пойти на уступки. Защитник сборной Испании потребовал зарплату в 10 миллионов евро в год, однако клуб посчитал это неприемлемым. 29-летний игрок может согласиться на 9 миллионов евро в год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 10:19
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    Комментарии (6)
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    морозз
    1438156707
    Нормальный дизайн ...мне нравится!
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    qasi34
    1438161196
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438170049
    Какая-то магическая дата намечена...
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    mauxa
    1438171248
    вчера на многих сайтах писали что продлили на 5 лет с зп 9млн.
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    sir_Alex
    1438176060
    Договорятся
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    ologreds
    1694997522
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