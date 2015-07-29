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    Милунович: «Стратегическое преимущество на стороне БАТЭ»

    Защитник БАТЭ Неманья Милунович после первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Видеотоном» (1:1) выразил сожаление, что его команда пропустила ответный мяч на последних минутах и не смогла удержать победу:

    «Матч получился даже тяжелее, чем мы изначально представляли. Накануне поездки в Венгрию посмотрели видео, оценили игру соперника. Но оно не дает объективной картины. В этом мы убедились в Секешфехерваре. Начали игру спокойно, не допускали ошибок. И мы, и «Видеотон» действовали с оглядкой назад. По этой причине у хозяев не было возможностей доставлять мяч нам за спины. Второй тайм нам удавался, хотя и венгры больше владели мячом. Мы забили важный гол.

    Был еще прекрасный момент у Гордейчука и Родионова, но не повезло. Концовка встречи прошла при давлении со стороны «Видеотона». Напряжение росло с каждой минутой. Жаль, мы не углядели за оппонентом при одном из угловых. 1:1 – хороший результат для выездного поединка. Но победа была так близка. От пропущенного в концовке мяча остался неприятный осадок. Сейчас важно остыть, успокоиться и с холодной головой сыграть в ответном противостоянии. Все-таки стратегическое преимущество на нашей стороне. Важно аккуратно и предельно собранно провести домашний матч», – цитирует серба официальный сайт клуба.

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    Источник: ФК БАТЭ

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    29.07.2015 10:02
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    Комментарии (4)
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    K@p@ny3
    1438159812
    Молодцы!Должны проходить дальше.
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    qasi34
    1438161250
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438169975
    БАТЭ должно пройти.
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    ologreds
    1694997522
    numo437094
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