Милунович: «Стратегическое преимущество на стороне БАТЭ»

Защитник БАТЭ Неманья Милунович после первого матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Видеотоном» (1:1) выразил сожаление, что его команда пропустила ответный мяч на последних минутах и не смогла удержать победу:



«Матч получился даже тяжелее, чем мы изначально представляли. Накануне поездки в Венгрию посмотрели видео, оценили игру соперника. Но оно не дает объективной картины. В этом мы убедились в Секешфехерваре. Начали игру спокойно, не допускали ошибок. И мы, и «Видеотон» действовали с оглядкой назад. По этой причине у хозяев не было возможностей доставлять мяч нам за спины. Второй тайм нам удавался, хотя и венгры больше владели мячом. Мы забили важный гол.



Был еще прекрасный момент у Гордейчука и Родионова, но не повезло. Концовка встречи прошла при давлении со стороны «Видеотона». Напряжение росло с каждой минутой. Жаль, мы не углядели за оппонентом при одном из угловых. 1:1 – хороший результат для выездного поединка. Но победа была так близка. От пропущенного в концовке мяча остался неприятный осадок. Сейчас важно остыть, успокоиться и с холодной головой сыграть в ответном противостоянии. Все-таки стратегическое преимущество на нашей стороне. Важно аккуратно и предельно собранно провести домашний матч», – цитирует серба официальный сайт клуба.



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