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    «МЮ» не отпустит де Хеа в «Реал», если не получит Рамоса

    Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» остаются непоколебимыми в решении не идти на уступки мадридскому «Реалу» в переговорах, касающихся голкипера Давида де Хеа, сообщает источник.

    Английский гранд отпустит де Хеа в стан «сливочных» только в том случае, если получит защитника «Королевского клуба» Серхио Рамоса. «Манчестер Юнайтед» готов даже отказаться от суммы трансферной компенсации за де Хеа, который по окончании сезона-2015/16 получит статус свободного агента. Для англичан главное не идти на уступки.

    Ранее сообщалось, что Рамос очень близок к продлению контракта с «Реалом». Игрок требовал себе зарплату в размере 10 миллионов евро в год, но может согласиться и на 9 миллионов.

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    Источник: Manchester Evening News

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    29.07.2015 09:30
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    Комментарии (14)
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    Brendan Rodgers
    1438158594
    Уйдет бесплатно,разницы то.
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    Dich
    1438159258
    Перес не умеет ждать, купит в этом году
    Ответить
    qasi34
    1438161290
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    Red-White Sakhalin
    1438167225
    Сливки купят, они умеют..
    Ответить
    nahan
    1438169888
    Нельзя исключать уход Рамоса в МЮ.
    Ответить
    AlexanderP622
    1438170374
    Рамос продлит контракт. Де Хеа уйдёт свободным в след. сезоне в Реал.
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    dimagas1
    1438174478
    Да Де Хеа уже и замену купили)))Или даже 2 замены)))
    Ответить
    man_utd1
    1438189146
    Де Хеа должен остаться в М.Ю
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    solomon39
    1438198175
    Ежу понятно, что хороший испанский игрок захочет больше играть в Испании чем где либо ещё, так и англичанин больше предпочтёт АПЛ. Своих доморощенных нужно развивать, чтобы они домой не захотели!
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    ologreds
    1694997523
    numo437091
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