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    • Луис Энрике не определился в выборе основного голкипера команды

    Луис Энрике не определился в выборе основного голкипера команды

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике еще не определился относительно голкипера основного состава каталонского клуба. За право выхода на поле в стартовом составе сине-гранатовых борются немец Марк-Андре тер Штеген и чилиец Клаудио Браво.

    «Несомненно, чем сложнее будет для тренера принятие решения, тем лучше. Хорошо, что у нас есть возможность выбора. В спешке нет необходимости. Еще посмотрим, какое я приму решение», – цитирует тренера источник.

    В минувшем сезоне Браво выходил на поле в матчах чемпионата Испании, тогда как тер Штеген защищал ворота «Барселоны» в розыгрышах Кубка Испании и Лиги чемпионов.

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    Источник: AS

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    29.07.2015 08:39
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    Комментарии (10)
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    neomessi
    1438148678
    Штегена в Ла-Лигу а Браво в кубки.
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    Forint
    1438150533
    Вот так дилемма!
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    qasi34
    1438161330
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438169809
    Оба хороши, конечно.
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    Ахад
    1438176389
    луис энрике не определился...с полом игроков своей команды:)
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    ologreds
    1694997522
    numo437089
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