Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»

    Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал слова Монтсеррат Сеары, супруги наставника мадридского «Реала» Рафаэля Бенитеса. Сеара в интервью испанским СМИ с иронией заметила, что ее муж работает в клубах, в которых до него работал португальский специалист, и исправляет ошибки последнего.

    «Жена Бенитеса ошибается, и это не шутки. В «Челси» меня сменил Ди Маттео, а в «Реале» – Анчелотти. Бенитес же сменил меня в «Интере», где за полгода развалил лучшую команду Европы. Ей бы лучше позаботиться о диете своего мужа, чем говорить обо мне», – цитирует Моуринью источник.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 08:10
    Рекомендуем
    Комментарии (42)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    89388900185
    1438162555
    ха ха ха хМоур как всегда првс сним лучше не связыаться
    Ответить
    Valar Morghulis
    1438165909
    Маур многое выиграл в своей карьере, успех Бенитеса только с Ливерпулем. Разница в том, что Моуриньо везде доказывал свою состоятельность, а Бенитес только однажды.
    Ответить
    nahan
    1438169634
    Бенитес еще и Реал развалит, как это удачно сделал с Ливерпулем, Интером, Наполи...
    Ответить
    MK-42
    1438170034
    Бенитес меня приятно удивил только однажды.Когда его назначили тренером Челси,я не ожидал никакого трофея от него.А он взял и выиграл Лигу Европы.В принципе такая же ситуации с Ди Матео.
    Ответить
    SchwarzGelben BVB
    1438176374
    Моуриньо когда-то "работал" и на Монтсеррат Сеара.. и Бенитес явно не дотягивает до исправления ошибок.
    Ответить
    azkan
    1438180649
    ИМХО Маур и Бенитес отличные тренеры, зря они между собой грызутся из-за высказывания жены Бени. Жаль..
    Ответить
    Чупакабра
    1438192950
    Все правильно сказал Маур! А Беня бездарь! Как его взяли в Реал до сих пор понять не могу!
    Ответить
    GeZaR
    1438414933
    Это единственный раз когда я согласен с Моуром полностью, лучше бы молчала)
    Ответить
    NK-creative
    1438423813
    И фигня, что \"ошибкой\" допушенной Жозе в Интере, был выигрыш Лиги Чемпионов. А может то просто Бенитес ей по ушам катается)))
    Ответить
    ologreds
    1694997523
    numo437086
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+