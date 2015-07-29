Фабрегас: «Будет сложно защитить титул чемпиона Англии»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас перед началом старта нового сезона подчеркнул, что команде будет очень трудно защитить титул чемпиона Англии. По словам испанца, на победу в Премьер-лиге претендуют еще четыре-пять команд:



«Все команды хотят быть конкурентоспособными, – цитирует Фабрегаса источник. – Защитить титул чемпиона Англии будет крайне сложно. Есть четыре-пять команд, которым по силам победить. Посмотрим, как все сложится. Мы лишь знаем, что должны биться вновь. Кто-то назовет фаворитом «МЮ», кто-то – «Ливерпуль», другие считают – «Арсенал», кто-то – «Челси» – мнения всегда будут разными. Нам нужно не опускать планку прошлого сезона, потому что конкуренты будут сильнее».



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