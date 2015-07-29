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    Фабрегас: «Будет сложно защитить титул чемпиона Англии»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас перед началом старта нового сезона подчеркнул, что команде будет очень трудно защитить титул чемпиона Англии. По словам испанца, на победу в Премьер-лиге претендуют еще четыре-пять команд:

    «Все команды хотят быть конкурентоспособными, – цитирует Фабрегаса источник. – Защитить титул чемпиона Англии будет крайне сложно. Есть четыре-пять команд, которым по силам победить. Посмотрим, как все сложится. Мы лишь знаем, что должны биться вновь. Кто-то назовет фаворитом «МЮ», кто-то – «Ливерпуль», другие считают – «Арсенал», кто-то – «Челси» – мнения всегда будут разными. Нам нужно не опускать планку прошлого сезона, потому что конкуренты будут сильнее».

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    Источник: The Guardian

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    29.07.2015 07:44
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    Комментарии (13)
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    white_kot
    1438147492
    Надеюсь напихают вам в этом сезоне.
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    anacarp
    1438151328
    надеюсь в этом сезоне опять возьмем титул
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    ROONEY_1988
    1438152510
    МЮ будат 1 в АПЛ
    Ответить
    sir_Alex
    1438153572
    Практически невозможно
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    goalaktika
    1438155925
    Всё же АПЛ смотрится интереснее других топ чемпионатов. Претендентов на чемпионство больше чем у других. ЛАЛИГА чемпионат двух клубов, можно АТМ добавит, но матрасники все же пока не могут с Реалом и Барсой потягатся и редко когда выстреливают. В Лиге1 ПСЖ только Марсель может хоть что-то противопоставить, в редких случаях Лион или Монако. В серии А Юве и Рома претенденты и на горизонте пока никого. В Бундесе гегемония Баварии обеспечено минимум еще на один сезон. Пока Б.Д в кризисе, ни Баер, ни Вольфсбург и никто другой кроме Баварии не будет чемпионом. Класс намного выше у других. А в АПЛ никто не знает заранее, кто будет чемпионом. Тут уже МЮ с Арсом должны и обязаны навязать борьбу с Челси и МС . А двое ниже Ливер и Тотенхэм тоже не мальчики для битья, покажи им палец откусят по локоть. Даже Саутгемптон порадовал в прошлом сезоне) Сумасшедшие по интриге матчи только в АПЛ
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    112910415
    1438157852
    не получится защитить!
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    АРГЫН
    1438159669
    очень нелегко, даже ливер усилился
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    qasi34
    1438161399
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438169523
    Скажи это Моуриньо.
    Ответить
    ologreds
    1694997522
    numo437085
    Ответить
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