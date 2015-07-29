Салах пройдет медобследование в «Роме» в среду

Полузащитник «Челси» Мохамед Салах продолжит карьеру в «Роме».



Агент египтянина Рами Аббас Исса сообщил, что в среду 23-летний футболист прибудет в столицу Италии для прохождения медицинского обследования.



Ранее стало известно о том, что хавбек проведет в римской команде сезон на правах аренды, за что «волки» заплатят лондонцам два миллиона евро. Кроме того в контракте игрока будет прописан пункт выкупа за 20 миллионов евро. С зимы этого года Салах выступал за «Фиорентину» на правах аренды и провел 16 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.



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