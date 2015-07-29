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    Наставник «Спарты»: «У ЦСКА есть проблемы в обороне»

    Главный тренер чешской «Спарты» Зденек Щасны подвел итог первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:2).
    «Получился очень хороший матч, с обоюдоострыми атаками. С одной стороны, я доволен результатом, но c другой — жаль, что подарили сопернику столько шансов. Но мы заранее знали, что ЦСКА использует высокий прессинг, это очень сильная команда, которая способна хорошо сыграть как дома, так и на выезде. Мы же старались побыстрее играть с ЦСКА в нападении, и, думаю, у нас получилось. Мы тоже упустили несколько шансов, но я хотел подчеркнуть, что мы были готовы к некоторым действиям со стороны соперника, однако все равно допустили ошибки. У ЦСКА есть проблемы в обороне, однако команда показывает очень хорошую игру в атаке», – констатировал чех, сообщает Sportbox.ru.

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    Источник: Sportbox.ru

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    29.07.2015 01:25
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    Комментарии (24)
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    112910415
    1438150947
    но-но! у ЦСКА - оборона сборной!
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    poodle
    1438153337
    интерьер сайта не впечатлил,верните соккеровский!
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    sir_Alex
    1438153811
    Ещё какие!
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    cergei1971
    1438156541
    интерьер сайта не впечатлил,верните соккеровский!Верните пожалуйста просим вас от этого сайта избавится
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    qasi34
    1438161531
    я рассылаю спам, я дурачок
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    pin_y
    1438162100
    Будет сложно в Чехии!!!
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    nahan
    1438168759
    Свои дыры сначала залатай...
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    Adler angriff
    1438170414
    Твоя главная проблема - ум, точнее его отсутствие.
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    RMUKMU
    1438199408
    Второй гол Спарты - вина пенсионеров в центре обороны ЦСКА.
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    ologreds
    1694997522
    numo437073
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