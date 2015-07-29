Наставник «Спарты»: «У ЦСКА есть проблемы в обороне»

Главный тренер чешской «Спарты» Зденек Щасны подвел итог первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:2).
«Получился очень хороший матч, с обоюдоострыми атаками. С одной стороны, я доволен результатом, но c другой — жаль, что подарили сопернику столько шансов. Но мы заранее знали, что ЦСКА использует высокий прессинг, это очень сильная команда, которая способна хорошо сыграть как дома, так и на выезде. Мы же старались побыстрее играть с ЦСКА в нападении, и, думаю, у нас получилось. Мы тоже упустили несколько шансов, но я хотел подчеркнуть, что мы были готовы к некоторым действиям со стороны соперника, однако все равно допустили ошибки. У ЦСКА есть проблемы в обороне, однако команда показывает очень хорошую игру в атаке», – констатировал чех, сообщает Sportbox.ru.
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