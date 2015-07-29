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    • Стогниенко: «Оптимально – совмещение Слуцким постов до конца отбора к Евро»

    Стогниенко: «Оптимально – совмещение Слуцким постов до конца отбора к Евро»

    Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился своим отношением к возможному назначению главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.
    «Считаю такой вариант идеальным: совмещение постов до конца отборочного цикла к Чемпионату Европы во Франции. Правда, это будет отвлекать тренера от Лиги чемпионов, но это минус скорее для клуба», – сказал Стогниенко в эфире радио «Команда».

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    Источник: Радио «Команда»

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    29.07.2015 01:16
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    Комментарии (12)
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    Диктор
    1438139544
    Известный комментатор-о какой Лиге Чемпионов ты говоришь???? Ты хотел сказать от Лиги Европы.Да и то,не долго будет отвлекать-Слуцкий без Гинера-нулевой тренер.
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    112910415
    1438150808
    пережить бы "успехи" ЦСКА, а тут ещё чудо-сборная...
    Ответить
    Qweas
    1438152059
    Тренер, который не может поставить игру в клубе, да он просто не может руководить ЦСКА. Надеюсь, его не выберут главным тренером нашей сборной!
    Ответить
    sir_Alex
    1438153779
    Проходили уже. Да и не потянет Лёня в сборной
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    Павлюченко 13
    1438162260
    ...
    Ответить
    nahan
    1438168720
    Просто другого выхода нет...
    Ответить
    karnager
    1438172388
    Вот обязательно надо ставить такого тренера, который уже занят на какой-то другой должности... Только в России так могут... Леня, конечно не откажется, также как и Гинер. Баблов им там надают на пару лет вперед, но вот фанаты ЦСКА будут не очень довольны, если их команда будет плохо выступать в Чемпионате и Лиге, особенно если начнет сливать мясу))
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    RMUKMU
    1438199833
    Плохая идея.
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    Azenkur
    1438203371
    Даже комментарии Стогниенко мысленно читаю его голосом)
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    ologreds
    1694997523
    numo437072
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