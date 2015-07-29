Стогниенко: «Оптимально – совмещение Слуцким постов до конца отбора к Евро»

Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился своим отношением к возможному назначению главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.
«Считаю такой вариант идеальным: совмещение постов до конца отборочного цикла к Чемпионату Европы во Франции. Правда, это будет отвлекать тренера от Лиги чемпионов, но это минус скорее для клуба», – сказал Стогниенко в эфире радио «Команда».
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