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    Бубнов: «Дзагоев провел хороший матч против «Спарты»

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов дал анализ первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и чешской «Спартой» (2:2).
    «Я бы не стал говорить, что в защите у ЦСКА творился кошмар. Игра была совершенно равная. Было видно, что пражане «армейцев» совсем не боятся, даром что играют на выезде. Не думаю, что в эпизодах с пропущенными мячами имела место расслабленность, как говорил комментатор. Просто стечение обстоятельств. Должен сказать, что ключевой момент игры — незабитый пенальти. Всe пошло бы по совершенно иному сценарию, забей Бибрас Натхо. Что касается Алана Дзагоева, то он провeл очень сильный матч. Я тысячу раз говорил, что он куда более опасен в центре. Не надо его на фланг засовывать!

    Обратите внимание, как ЦСКА стал играть в этом сезоне: «стенки», игра в одно касание. Раньше ведь этого не было, а теперь — в избытке, и это проходит, обостряя игру. И везде участвует Дзагоев, Интересен вопрос, настолько ли он устал, что вынужден был покинуть поле? Когда его меняли, он бодро бежал на скамейку, да и по лицу можно было бы сказать, что не совсем доволен. Обычно уставшие игроки себя так не ведут. Мне это решение Леонида Слуцкого непонятно, и замены, сделанные им, игру ЦСКА не усилили», – сказал эксперт.

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    Источник: Sportbox.ru

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    29.07.2015 00:50
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    Комментарии (29)
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    Bars_za_FcAlania
    1438153810
    все правильно сказал
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    sir_Alex
    1438153903
    Но это не помогло
    Ответить
    boi1231
    1438154284
    Да,чупа-чупсик хорошо отыграл,жаль что не победили !
    Ответить
    RIR68
    1438155785
    неплохой матч. но этого не хватило.
    Ответить
    qasi34
    1438161655
    я рассылаю спам, я дурачок
    Ответить
    Павлюченко 13
    1438162222
    Если бы он еще момент реализовал, когда мимо мяча ногой махнул, то цены бы ему не было!
    Ответить
    nahan
    1438168692
    Не надо Дзагоева на фланг засовывать!..
    Ответить
    maxim81413
    1438169186
    как можно было по мячу не попасть
    Ответить
    RMUKMU
    1438199265
    Этот матч был в 5 раз лучше, чем любая из игр первых 2 туров РФПЛ.
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    ologreds
    1694997523
    numo437071
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