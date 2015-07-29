Бубнов: «Дзагоев провел хороший матч против «Спарты»

Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов дал анализ первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и чешской «Спартой» (2:2).
«Я бы не стал говорить, что в защите у ЦСКА творился кошмар. Игра была совершенно равная. Было видно, что пражане «армейцев» совсем не боятся, даром что играют на выезде. Не думаю, что в эпизодах с пропущенными мячами имела место расслабленность, как говорил комментатор. Просто стечение обстоятельств. Должен сказать, что ключевой момент игры — незабитый пенальти. Всe пошло бы по совершенно иному сценарию, забей Бибрас Натхо. Что касается Алана Дзагоева, то он провeл очень сильный матч. Я тысячу раз говорил, что он куда более опасен в центре. Не надо его на фланг засовывать!
Обратите внимание, как ЦСКА стал играть в этом сезоне: «стенки», игра в одно касание. Раньше ведь этого не было, а теперь — в избытке, и это проходит, обостряя игру. И везде участвует Дзагоев, Интересен вопрос, настолько ли он устал, что вынужден был покинуть поле? Когда его меняли, он бодро бежал на скамейку, да и по лицу можно было бы сказать, что не совсем доволен. Обычно уставшие игроки себя так не ведут. Мне это решение Леонида Слуцкого непонятно, и замены, сделанные им, игру ЦСКА не усилили», – сказал эксперт.
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Обратите внимание, как ЦСКА стал играть в этом сезоне: «стенки», игра в одно касание. Раньше ведь этого не было, а теперь — в избытке, и это проходит, обостряя игру. И везде участвует Дзагоев, Интересен вопрос, настолько ли он устал, что вынужден был покинуть поле? Когда его меняли, он бодро бежал на скамейку, да и по лицу можно было бы сказать, что не совсем доволен. Обычно уставшие игроки себя так не ведут. Мне это решение Леонида Слуцкого непонятно, и замены, сделанные им, игру ЦСКА не усилили», – сказал эксперт.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!