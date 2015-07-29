Ловчев: «Ромуло следует продать, если в «Спартак» придет Каборе»

Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о вероятном приобретении московским «Спартаком» полузащитника краснодарской «Кубани» Шарля Каборе.
«Каборе хороший игрок. Конечно, это не Лассана Диарра, там хай-класс, но игрок, безусловно, усилит «Спартак». Плюс Каборе хорошо сыгран с тем же Ивелином Поповым. Вопрос только в том, что у «Спартака» на этой позиции уже есть Денис Глушаков и Ромуло. Лимит ужесточен, и ясно, что будет перебор иностранцев. Надо будет продавать Ромуло, есть ли на него спрос сейчас? Игрок после травмы и близко пока не выходит на свой уровень, который демонстрировал до нескольких операций», – сказал Ловчев.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!