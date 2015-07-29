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    • Ловчев: «Ромуло следует продать, если в «Спартак» придет Каборе»

    Ловчев: «Ромуло следует продать, если в «Спартак» придет Каборе»

    Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о вероятном приобретении московским «Спартаком» полузащитника краснодарской «Кубани» Шарля Каборе.
    «Каборе хороший игрок. Конечно, это не Лассана Диарра, там хай-класс, но игрок, безусловно, усилит «Спартак». Плюс Каборе хорошо сыгран с тем же Ивелином Поповым. Вопрос только в том, что у «Спартака» на этой позиции уже есть Денис Глушаков и Ромуло. Лимит ужесточен, и ясно, что будет перебор иностранцев. Надо будет продавать Ромуло, есть ли на него спрос сейчас? Игрок после травмы и близко пока не выходит на свой уровень, который демонстрировал до нескольких операций», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    29.07.2015 00:28
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    Комментарии (15)
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    серИт
    1438127493
    ловчева нужно самого уже продать куда
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    Диктор
    1438139603
    Вот бы Спартаку и Ловчева вместе с Ромуло продать бы-идеальный вариант.
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    112910415
    1438145552
    резонно
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    sir_Alex
    1438154051
    Так и будет
    Ответить
    stavr74
    1438168616
    тебе лишь бы купить и продать а потом с ..вном смешивать Спартак на пару с тролем бубой
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    nahan
    1438168631
    Посмотрим, что выйдет из этой затеи.
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    LeXxX282828
    1438197953
    Думаю, что Ромуло все-таки сильнее Каборе...
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    RMUKMU
    1438199001
    Каборе - а-ля Чарли Адам. Обоим нет и 30 лет, а выглядят на 50.
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    Мяченосец
    1438205522
    Ромуло хорош был в матче с Краснодаром, я считаю. Вполне заслуживает играть, даже после таких повреждений - игрок не возрастной совсем, может прибавлять еще...
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    ologreds
    1694997524
    numo437070
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