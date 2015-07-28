Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Фабрегас: «У «Барселоны» сильнейшая атака мира за последние лет тридцать»

    Фабрегас: «У «Барселоны» сильнейшая атака мира за последние лет тридцать»

    Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас поделился своим мнением об испанской «Барселоны» в преддверии матча этих соперников в рамках Международного кубка чемпионов.
    «Очень приятно играть против каталонцев. Я провел прекрасное время там с 2011-го по 2014-й год. Здорово, что доведется провести матч с «Барселоной», лучшей командой мира. Особенно это проявляется, когда Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар находятся в отменной форме. Считаю, что это сильнейшая линия атаки за последние лет тридцать в мировом футболе», – заявил испанец, чьи слова цитирует Goal.com.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 23:57
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Fc Bayern Munchen Fan
    1438120696
    Уахахахаха !!!!!! Бавария Беккенбауэра,Мюллер,Брайтнэра смеётся на выражение этого дурачка
    Ответить
    112910415
    1438145287
    данное суждение имеет право на жизнь
    Ответить
    nahan
    1438168410
    Наверное, так оно и есть.
    Ответить
    RMUKMU
    1438197481
    О каком fair-play можно говорить, если Месси, Неймар и Суарес играют в одном клубе!?
    Ответить
    ologreds
    1694997524
    numo437065
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+