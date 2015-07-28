Фабрегас: «У «Барселоны» сильнейшая атака мира за последние лет тридцать»

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас поделился своим мнением об испанской «Барселоны» в преддверии матча этих соперников в рамках Международного кубка чемпионов.

Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар находятся в отменной форме. Считаю, что это сильнейшая линия атаки за последние лет тридцать в мировом футболе», – заявил испанец, чьи слова цитирует Goal.com.



«Очень приятно играть против каталонцев. Я провел прекрасное время там с 2011-го по 2014-й год. Здорово, что доведется провести матч с «Барселоной», лучшей командой мира. Особенно это проявляется, когданаходятся в отменной форме. Считаю, что это сильнейшая линия атаки за последние лет тридцать в мировом футболе», – заявил испанец, чьи слова цитирует Goal.com. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!